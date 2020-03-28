إيران: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدةوفقا لموقع روسيا اليوم. بعد تسجيل 3076 إصابة جديدةوفقا لموقع روسيا اليوم. وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، في حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

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