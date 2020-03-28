المغرب: حصيلة المصابين بكورونا تبلغ 358 والوفيات 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 358 شخصا وفقا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. وأكدت الوزارة صباح اليوم السبت أن 23 شخصا لقوا مصرعهم في المملكة حتى الآن إثر إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 11 شخصا. فيما بلغ عدد المتعافين 11 شخصا. وتتصدر الدار البيضاء - سطات قائمة الجهات المغربية الأكثر تضررا بالفيروس (107 إصابات) لتليها فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة (63 إصابة في كل منهما) ومراكش - آسفي (62 إصابة).

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