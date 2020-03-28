ارتفاع عدد حالات مصابي كورونا في الكويت إلى ٢٣٥ حالة وشفاء ٦٤

أعلنت الكويت عن تسجيل 10 إصابات بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.. وارتفاع عدد المصابين الإجمالي الى 235 حالة وتماثل 64 حالة للشفاء ووجود 11 حالة في العناية المركزة بالاضافة الى 171 حالة تتلقى العلاج ومغادرة 910 حالات الحجر الصحي.
وكان وزير الصحةالكويتي الدكتور باسل الصباح قد أعلن فيوقت سابق عن شفاء 7 من المصابين بفيروس كورونا.. وبذلك يترفع إجمالي حالات الشفاء في الكويت إلى 64 حالة.
ودعا المواطنين والمقيمين بإلحاح شديد ضرورة البقاء في البيت والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس حتى يتم التخلص كلية من هذا الوباء وقال ساعدونا عشان نساعدكم.
من جانبه قال وزير التجارة خالد الروضان في تغريدة له على تويتر إنه لدواعي وقائية وبناءً على توصية السلطات الصحية، وبناءً على كتاب الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الشئون واتحاد الجمعيات تم اصدار قرار يحظر فيه على إدارات الجمعيات البيع لغير سكان المنطقة للعمل على الحد من التجمعات ومنع الازدحام كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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