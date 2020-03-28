بنما.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في بنما تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 حالة، كما تم تسجيل 112 إصابةجديدة بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في بنما الواقعة في أمريكاالوسطى إلى 786 إصابة.
وقررت السلطات البنمية، الأربعاء الماضي، فرض حظر تجوال لمدة 22 ساعة يوميا لاحتواء تفشي الفيروس.
كما أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي تعليق كل الرحلات الجوية من آسيا وأوروبا.
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