إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز الـ 1000 و68 وفاة

أعلنت الفلبين اليوم السبت عن 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد 19)، وهي أكبر زيادة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من ألف.
وقالت وزارة الصحة إنه جرى تسجيل 14 وفاة جديدة أيضاً، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 68
وأضافت أن 35 مريضاً بالفيروس المستجد تعافوا حتى الآن.
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