الهند تتخذ إجراءات جديدة لاحتواء كورونا

تنظم الحكومات الإقليمية الهندية وسائل نقل لإعادة العمالة المهاجرة إلى ديارها فيما تجمعت أعداد كبيرة عند الحدود الداخلية للولايات التي أغلقت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشرطة عند إحدى النقاط الحدودية إن الحكومة تجهز وسائل نقل وأن أفراداً ووكالات خاصة سوف تساعد أيضا.

وكان مئات الأشخاص والكثير منهم معهم أطفال صغار، قد ساروا إلى حدود العاصمة الوطنية دلهي مع أوتار براديش المجاورة حيث تم إيقافهم.

والكثير منهم من العمالة اليومية.

وقال رافي كومار من باريلي في أوتار براديش لقناة "أي بي إن نيوز18-" الإخبارية: "ليس لدينا عمل ولا مال ولا يمكننا دفع الإيجار.. لا نعلم متى سينتهي هذا. نريد العودة إلى ديارنا إلى أسرنا".

ويمكن رؤية الحافلات ومركبات "ميني فان" وجرارات ذات قطر متوقفة عند جانب الطريق.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مشاهد مماثلة يمكن رؤيتها عند نقاط حدودية بين مهارشترا وولاية تيلانجانا المجاورة وغيرها من المناطق الأخرى.

وقال نائب رئيس وزراء دلهي، مانيش سيسوديا، " يجب أن نسمح لهم بالعودة إلى قراهم لأسباب إنسانية".

وأعلنت الهند إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفش محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.

وشهدت الهند ذات الـ3ر1 مليار شخص ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة الإيجابية بعد منتصف الليل حيث وصل العدد اليوم السبت 873 إلى جانب 19 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.