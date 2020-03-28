إيران تعلن عن 139 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، اليوم السبت تسجيل 139 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 2517 الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات نتيجة الوباء العالمي في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر التلفزيون أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابات.
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