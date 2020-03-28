سلطنة عمان تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم، 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 152 حالة. وأفادت الوزارة في بيان لها، أن 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر وتخضع 5 حالات للتقصي الوبائي، مشيرةً إلى أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء.

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