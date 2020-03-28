رئيس وزراء اليابان يحذر من تفاقم تفشي كورونا ويعد بحزمة تحفيز غير مسبوقة

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الناس اليوم السبت، بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية وقال إن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.

وقال آبي إن حكومته ستقدم حافزاً اقتصادياً كبيراً لم يسبق له مثيل سيشمل مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف آبي في مؤتمر صحفي «سنطرح حزمة تحفيز بحجم لم يسبق له مثيل يتجاوز الحزمة التي جرت بعد أزمة ليمان».

وقال إن الحزمة ستتضمن إجراءات مالية ونقدية وضريبية.