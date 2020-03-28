إندونيسيا تعلن 109 إصابات جديدة بكورونا

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة.

وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا ًمن الفيروس.

وجرى احتساب الحصيلة على مدى الساعات الأربع والعشرين المنقضية في تمام الساعة 0500 بتوقيت جرينتش.