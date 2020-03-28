السودان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بمرض كورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان الى خمس، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقب الإعلان عن وفاة اول حالة بكورونا الاسبوع الماضي، قرر السودان إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وحظر تجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتباراً من الثلاثاء الماضي .