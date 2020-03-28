اخبار العالم

السودان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5 حالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بمرض ليرتفع عدد الحالات في السودان الى خمس، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقب الإعلان عن وفاة اول حالة بكورونا الاسبوع الماضي، قرر السودان إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وحظر تجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتباراً من الثلاثاء الماضي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا