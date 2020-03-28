أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد تير ولد حامد فجر اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى خمس حالات .
وقال الوزير ،في تصريح صحفي ،إنه تم عزل الحالتين وبدء التكفل بهما طبيا، داعيا الجميع إلى احترام إجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها السلطات المختصة.
إلى ذلك قررت الحكومة الموريتانية منع حركة التنقل للأشخاص والسيارات بين المحافظات الموريتانية بدءاً من منتصف نهار غد الأحد لمنع انتشار فيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا إلى 5 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.