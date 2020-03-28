ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا إلى 5 حالات

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد تير ولد حامد فجر اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى خمس حالات .

وقال الوزير ،في تصريح صحفي ،إنه تم عزل الحالتين وبدء التكفل بهما طبيا، داعيا الجميع إلى احترام إجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها السلطات المختصة.

إلى ذلك قررت الحكومة الموريتانية منع حركة التنقل للأشخاص والسيارات بين المحافظات الموريتانية بدءاً من منتصف نهار غد الأحد لمنع انتشار فيروس كورونا .