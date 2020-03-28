خضع عدد من الموظفين، بمختلف رتبهم العاملين في مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الحجر الصحي؛ كتدبير احترازي، من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة أسرهم وحماية للسجناء.
وقال محسن أرفون، مدير مركز الإصلاح والتهذيب، بالدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المندوبية العامة لإدارة السجون، قامت بتعبئة جل موظفيها بمختلف تلاوينهم، من أجل العمل على تحصين السجناء من فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث، أن المندوبية خضعت موظفيها للحجر الصحي وفقا لإجراءات محددة، وذلك بتوفير مجموعة من الاقامات خصصت لهذا الغرض، وتم تجهيزها بكل الوسائل.
وأوضح محمد بوزيت، موظف بمركز الإصلاح والتهذيب، في تصريح لـ”اليوم24″، أنه لم ير أبناءه لمدة أسبوع، تلبية لنداء الوطن، مناشدا المغاربة الالتزام في بيوتهم من أجل تجاوز أزمة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو مندوبية السجون يخضعون للحجر الصحي: لم نر أبناءنا خوفا على سلامتهم وحماية للسجناء- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.