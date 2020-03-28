كورونا: إسبانيا تسجل 832 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم السبت، عن تسجيل 832 وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبهذا الرقم تكون قد حطّمت رقمًا قياسيًا، بعدد الوفيات اليومي في البلاد.
وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 5690، وسجّلت الحكومة الإسبانيّة اليوم السبت، 8189 إصابة جديدة في البلاد، ما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 72248.
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