شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 450 مليون يورو للمغرب لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 تعهد الاتحاد الأوروبي، بتقديم 450 مليون يورو للحكومة المغربية لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس كورونا. وأوضح بيان مشترك أن الاتحاد سيقدم 150 مليون يورو على الفور لصندوق خاص أسسه المغرب للتصدي للفيروس.. بينما سيخصص المبلغ المتبقي لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالوباء. Advertisements وأعلن المغرب حالة طوارئ صحية قبل أسبوع، بهدف الحد من تفشي فيروس "كوفيد-19". كما اتخذت السلطات المغربية عدة تدابير وقائية أخرى، من بينها إغلاق المدارس وحظر التجمعات. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع الى 333 حالة.

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