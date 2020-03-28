شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 5 أشخاص والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بمرض كورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان الي خمس،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقب الإعلان عن وفاة اول حالة بكورونا الاسبوع الماضي ، قرر السودان إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وحظر تجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من الثلاثاء الماضي .

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