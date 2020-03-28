شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات و7 حالات شفاء من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن ثمان حالات مرتبطة بالسفر ثلاث منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للسعودية وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لفرنسا وحالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف السند أن هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر كما سجلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم عن شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 64 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) وصل إلى 171 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 11 حالة ثمان حالات مستقرة وثلاث حالات حرجة.