شكرا لقرائتكم خبر عن إيران : 139 وفاة بكورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 139 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي ، أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.

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