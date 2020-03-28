في مثل هذا اليوم.. العراق يتوج بكأس الخليج للمرة الثانية في تأريخه

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2020-03-28 | 11:23
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مر 36 عاماً على تتويج المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، بكأس الخليج للمرة الثانية في تأريخه.
وتوج اسود الرافدين بلقب بطولة كأس الخليج "خليجي 7" والتي أقيمت منافساتها في سلطنة عمان عام 1984، بعد مباراة فاصلة امام قطر، ليكون التتويج الثاني له في تاريخه، حيث حصد 9 نقاط بالتساوي مع العنابي. البطولة أقيمت في سلطنة عمان من الفترة 9 مارس/ اذار 1984 إلى 28 مارس/ اذار 1984، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد الشرطة.
وحصل على لقب هداف الدورة اللاعب العراقي حسين سعيد برصيد 7 أهداف، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدورة مناصفة بين اللاعبين العراقي حسين سعيد والعماني غلام خميس، بينما فاز بلقب أحسن حارس العراقي فتاح نصيف.
وحصل على لقب هداف الدورة اللاعب العراقي حسين سعيد برصيد 7 أهداف، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدورة مناصفة بين اللاعبين العراقي حسين سعيد والعماني غلام خميس، بينما فاز بلقب أحسن حارس العراقي فتاح نصيف.
المحرر: محمد خليل
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