نجدة بغداد تعتقل ثلاثة أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال

أعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة أشخاص في مناطق متنفرقة من العاصمة خالفوا قرار حظر التجوال.



يشار الى ان مجلس الوزراء قرر امس الاول الخميس بتمديد قرار حظر التجوال الذي اتخذته خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الى الحادي عشر من نيسان المقبل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادرة من خلية الأزمة لمواجهة وباء كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ٣ اشخاص في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة".يشار الى ان مجلس الوزراء قرر امس الاول الخميس بتمديد قرار حظر التجوال الذي اتخذته خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الى الحادي عشر من نيسان المقبل.

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