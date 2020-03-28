انت الان تتابع مختبر أمريكي يعلن عن ابتكار جهاز محمول يحدد الإصابة بفيروس كورونا خلال 5 دقائق فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مرضة في مستشفى أمريكي

في إطار الجهود المتسارعة للكشف عن أجهزة فعالة للكشف عن فيروس كورونا، كشفت شركة أميركية النقاب عن جهاز "محمول" قادر على تحديد إصابة الأشخاص بالفيروس في خمس دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة. لكن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لم تعطي الإذن باستخدامه إلا في حالات الطوارئ فقط.

أعلنت شركة أميركية الجمعة أنها ابتكرت جهازا "محمولا" قادرا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في خمس دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.

وقالت مختبرات "أبوت" في بيان إن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

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مع ذلك، لم يتلق هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه فقط في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.

وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق". وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.