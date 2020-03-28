شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 2517 بعد تسجيل 139 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2517.

وقالت الوزارة إنها سجلت 3076 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 35408. وانتشر الفيروس في كل مدن إيران بسبب تكتم النظام مع ظهور أولى الحالات.

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