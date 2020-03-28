شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة يرتفع إلى 235

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم السبت، 28/آذار/2020. Advertisements وأكدت وزارة الصحة الألمانية تسجيل 6,294 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهذا أعلى رقم تسجله ألمانيا خلال يوم واحد منذ انتشار الفيروس.

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