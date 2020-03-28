هروب جماعي لسجناء في إيران بسبب «كورونا».. وفيديو يوثق الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب عشرات السجناء من سجن مدينة سقّز، بمحافظة كردستان، غربي إيران، أمس الجمعة، بسبب مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بالفيروس.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن هذا يعد رابع تمرد في السجون الإيرانية بغضون أسبوعين بسبب مخاوف السجناء من تفشي الفيروس القاتل.

وأظهر الفيديو قيام العشرات من السجناء بالركض في شوارع المدينة، بعد هروبهم من السجن.

وقالت وكالة "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، إن معلومات موثقة أكدت قيام السجناء بالتمرد مساء الجمعة داخل السجن حيث تمكن 80 منهم من الهروب.

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ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن السجناء نجحوا في الهروب من السجن، وقاموا بركوب سيارات المواطنين برضاهم أو بالتهديد وابتعدوا عن المكان.

وأضاف شهود العيان أن بعض السجناء اختبئوا في المدينة من خلال دخول الشوارع الرئيسية بالمرور من الأزقة الضيقة المحيطة بالسجن.

وأشارت القناة الإخبارية إلى حالات تمرد مماثلة وقعت في سجون تبريز وبارسيلون في خرم آباد وأوليجودارز خلال الأيام الماضية، وسط قلق متزايد بين النزلاء بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطة القضائية في إيران قد قررت منح إجازة لحوالي 85 ألفاً من مجموع أكثر 280 ألف سجين بسبب مخاوف من انتشار كورونا، لكنها استثنت أغلب السجناء السياسيين على الرغم من مناشدات منظمات حقوق الإنسان والنشطاء.

والخميسالماضي، ناشدت منظمة العفو الدولية رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، حيث أكدت أنه يتعين على السلطات الإيرانية "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن مئات سجناء الرأي وسط بواعث قلق خطيرة بشأن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية.