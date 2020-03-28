تمديد تعطيل الجامعات والمدارس والمعاهد في سوريا حتى 16 نيسان

قرّرت وزارة التربية السورية "تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، اعتبارًا من 2 نيسان 2020 ولغاية الخميس 16 نيسان 2020".
كما قرّر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس "كورونا"، تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة من 2 ولغاية 16 نيسان 2020".
وكانت وزارة التربية قد علّقت الدوام في المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من يوم السبت 14 من آذار ولغاية يوم الخميس 2 نيسان، مع استمرار الدوام الرسمي في الإدارة المركزيّة والمؤسّسات التابعة لها، ومديريات التربية في المحافظات والمجمعات التعليمية".
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