أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 10 إصابات مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة في الكويت إلى 235 حالة".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "ثماني حالات مرتبطة بالسفر، 3 منها لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، حالتين لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى السعودية، حالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لفرنسا، حالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا والولايات المتحدة الأميركية".
ولفت السند إلى أنّ "هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، كما سجّلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: إرتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 235 بعد تسجيل 10 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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