الصحة الكويتية: إرتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 235 بعد تسجيل 10 حالات جديدة

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 10 إصابات مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة في الكويت إلى 235 حالة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "ثماني حالات مرتبطة بالسفر، 3 منها لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى ​بريطانيا​، حالتين لمواطنين كويتيّين مرتبطة بالسفر إلى ​السعودية​، حالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر ل​فرنسا​، حالة واحدة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى ​الإمارات​ وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر لكندا و​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفت السند إلى أنّ "هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، كما سجّلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي".