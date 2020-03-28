النشرة: المخابرات أوقفت شخصين لمحاولتهما القيام بعملية سلب على طريق عام رياق- بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعو "م. ط" وهو يقود سيارة نوع "كيا بيكانتو" دون مستندات قانونيّة، وبرفقته السوري "ع. ج" لمحاولتهما القيام بعمليّة سلب بقوّة ​السلاح​ على طريق عام رياق - ​بعلبك​، بعد التخطيط لها سابقًا، ولقيامهما مع مجموعة أُخرى بتأليف عصابة سرقة وخطف".

ولفت إلى أنّه "ضُبط بحوزتهما سلاح حربي وذخائره و​قنبلة​ يدويّة"، مشيرًا إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص".