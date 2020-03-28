أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو "م. ط" وهو يقود سيارة نوع "كيا بيكانتو" دون مستندات قانونيّة، وبرفقته السوري "ع. ج" لمحاولتهما القيام بعمليّة سلب بقوّة السلاح على طريق عام رياق - بعلبك، بعد التخطيط لها سابقًا، ولقيامهما مع مجموعة أُخرى بتأليف عصابة سرقة وخطف".
ولفت إلى أنّه "ضُبط بحوزتهما سلاح حربي وذخائره وقنبلة يدويّة"، مشيرًا إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المخابرات أوقفت شخصين لمحاولتهما القيام بعملية سلب على طريق عام رياق- بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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