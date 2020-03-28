نعمه رفع كتابا لحسن لإلزام المستشفيات استقبال المصابين المضمونين مع تغطية "COVID-19" دون تأخر

رفع وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ كتابًا إلى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، أرفق فيه جدولًا يبيّن أسماء شركات ​التأمين​ وتفاصيل التغطيات الّتي تؤمّنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على ​المستشفيات​ كافّة، والتزامهم بما يلي:

"- استقبال المصابين المضمونين مع تغطية "COVID-19" دون تأخّر، وذلك حرصًا على حقوقوهم وعلى ​السلامة العامة​.

- إحالة ملفات المصابين بداء "COVID-19" المضمونين الّتي ترفض شركات التأمين تغطيتهم إلى ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​ للمتابعة، وذلك عبر رقم: 01999069 أو الواتساب 81999069 أو البريد الإكتروني: "[email protected]".

مع التنويه بأنّ عقود ضمان ​العمال الأجانب​ كافّة تضمن تغطية "COVID-19"، وذلك لغاية سقف يبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية".

تجدون لائحة بشركات التأمين مع تفاصيل تغطية COVID-19 على الرابط التالي:

‏http://www.insurancecommission.gov.lb/announcements/تغطية-علاج-فيروس-كورونا/