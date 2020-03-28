نعمه رفع كتابا لحسن لإلزام المستشفيات استقبال المصابين المضمونين مع تغطية "COVID-19" دون تأخر

رفع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتابًا إلى وزير الصحة العامة حمد حسن، أرفق فيه جدولًا يبيّن أسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات الّتي تؤمّنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على المستشفيات كافّة، والتزامهم بما يلي:
"- استقبال المصابين المضمونين مع تغطية "COVID-19" دون تأخّر، وذلك حرصًا على حقوقوهم وعلى السلامة العامة.
- إحالة ملفات المصابين بداء "COVID-19" المضمونين الّتي ترفض شركات التأمين تغطيتهم إلى لجنة مراقبة هيئات الضمان للمتابعة، وذلك عبر رقم: 01999069 أو الواتساب 81999069 أو البريد الإكتروني: "[email protected]".
مع التنويه بأنّ عقود ضمان العمال الأجانب كافّة تضمن تغطية "COVID-19"، وذلك لغاية سقف يبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية".
تجدون لائحة بشركات التأمين مع تفاصيل تغطية COVID-19 على الرابط التالي:
http://www.insurancecommission.gov.lb/announcements/تغطية-علاج-فيروس-كورونا/
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