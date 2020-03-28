بو صعب: أقدمنا على استئجار المستشفى اللبناني الكندي وتجهيزه ووضعه بتصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا

أكّد الوزير السابق ​الياس بو صعب​، أنّ "هذه الأزمة الناتجة عن انتشار وباء "​كورونا​" لا تقف عند حدود مسؤولين أو منطقة معيّنة، بل كل ​لبنان​ يعاني منها"، لافتًا إلى أنّ "في ​قضاء المتن​، لدينا العدد الأكبر من حالات الإصابة، وإلى حدّ يوم أمس تمّ تسجيل 70 إصابة بقضاء مكتظ سكانيًّا".

وأوضحبعد جولة مع وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ في ​المستشفى اللبناني الكندي​ في ​سن الفيل​، أنّه"ليس لدينا أي مستشفى جاهز لاستقبال حالات الطوارئ، ومستشفى ​ضهر الباشق​ غير مجهّز حتّى الآن لاستقبال مرضى "كورونا".ولأنّنايجب أن نكون جاهزين قبل وقوع الأزمة،أطلقنا مبادرة بأنّ المستشفى اللبناني الكندي المقفل منذ حوالي 7 أشهر، يمكنتجهيزه في وقت سريع والإستعانة به لمواجهة الفيروس".

وأشار بو صعب إلى "أنّني كنت أتواصل منذ فترة مع رئيس المستشفى، والمبادرة تقوم على أن أستأجر مبنى المستشفى لمدّة سنة، واقوم بإعادة إحيائه، وبالتالي إذا وصلنا إلى ​حالة الطوارئ​، تدير ​وزارة الصحة العامة​ المستشفى بالطريقة المناسبة، ومن ثمّ نحن سنكمل بتقديم الخدمات الاستشفائيّة على أن تكون مجانيّة لكل المحتاجين". وشدّد على أنّ "​الوضع الاقتصادي​ في لبنان سيء ويطال الكثير من الناس، ومن مواجباتنا تأمين طبابة مجانيّة".