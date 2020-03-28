محافظ بعلبك الهرمل للنشرة: الإلتزام بمنع التجول هو بنسبة 90 بالمئة ونعمل على تقديم مساعدات للمحتاجين

أكّد محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، أنّ "التزام الناس بمنع التجول في المحافظة هو بنسبة 90 بالمئة، والمؤسّسات التجاريّة أيضًا التزمت بكلّ القرارات المتّخذة".

وأوضح في حديث إلى "​الخليج 365​"، "أنّنا واجهنا مشكلتين: الأولى هي التجمعات أمام ​المصارف​ بخاصّة من قبل الإخوة السوريين لسحب الأموال. وعلى الفور، تحرّكت المحافظة و​مخابرات الجيش اللبناني​ والبلدية لتنظيم الصفوف ومنع التجمعات وتخفيف الإكتظاظ، وتمّ إبلاغ المصرف بضرورة تعقيم آلة سحب الأموال وهذا ما حصل".

ولفت خضر إلى أنّ "المشكلة الثانية أنّنا شهدنا ازدحامًا على محطات "الإكسبرس" المتواجدة على الطرقات، وقامت شرطة البلدية بمنع كلّ التجمعات على أماكن "الإكسبرس" تحت طائلة الإقفال التام وتحرير ​محضر ضبط​ بحقّ كلّ مخالف"، مبيّنًا "أنّنا نعمل اليوم مع المتمولين في المحافظة لتقديم المساعدات للمحتاجين والعاطلين عن العمل، وهناك تجاوب كبير بهذا الخصوص".

وعن العقوبات بحقّ المخالفين، أشار إلى أنّ "العقوبات تختلف بحسب كلّ مؤسّسة وكلّ مخالفة لها عقوبتها من تحرير محضر ضبط إلى الإقفال"، مشدّدًا على أنّ "محافظة بعلبك الهرمل لها خصوصيّتها، ويجب أن ننظر إليها بعين الرحمة، لا سيما بالنسبة للمواطنين الّذين يعانون نتيجة ​الوضع الاقتصادي​ المتدهور".