شركة ساركو للسياحة والسفر اعلنت استعدادها تأمين طائرات لنقل اللبنانين من افريقيا

اشارت شركة "ساركو للسياحة والسفر" بإدارة المدير العام عيد جشي في بيان الى انه "نظراً للظروف ​القاهرة​ التي تمر فيها الجاليات ال​لبنان​ية في الإغتراب وإنطلاقًا من توجيهات دولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، تعلن عن استعدادها لتأمين طائرات لنقل المواطنين اللبنانين الراغبين بالعودة إلى وطننا الحبيب لبنان من كافة الدول الأفريقية، وذلك وفق شروط تراعي السلامة العامّة لجميع المسافرين". وأملت الشركة من ​الحكومة اللبنانية​ تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العودة بأسرع وقت ممكن.

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