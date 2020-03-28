أرسلان: الإتصال بين سوريا والإمارات يدلّ على النخوة العربية الصادقة

اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن "الاتصال الذي جرى بالأمس من قبل دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ الشقيقة مع ​سوريا​، إن دلّ على شيء فإنما يدل على النخوة العربية الصادقة بل أكثر من ذلك؛ تاركين للأيام المقبلة إظهار التعاون والتفاعل بين القوى كافة".

يذكر بأن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ​أبوظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اجرى اتصالا بالامس مع ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، اكد خلال بن زايد دعم سوريا.

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