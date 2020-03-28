أرسلان: الإتصال بين سوريا والإمارات يدلّ على النخوة العربية الصادقة

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الاتصال الذي جرى بالأمس من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع سوريا، إن دلّ على شيء فإنما يدل على النخوة العربية الصادقة بل أكثر من ذلك؛ تاركين للأيام المقبلة إظهار التعاون والتفاعل بين القوى كافة".
يذكر بأن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اجرى اتصالا بالامس مع الرئيس السوري بشار الأسد، اكد خلال بن زايد دعم سوريا.
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