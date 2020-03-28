محافظ النبطية للنشرة: تطبيق منع التجول في المحافظة كان تاما ونسبة الالتزام به عالية

اعتبر محافظ النبطية القاضي محمود المولى في حديث الى "الخليج 365" بان "تطبيق منع التجول في محافظة النبطية كان تاما ونسبة الالتزام به عالية"، واشار الى ان "منع التجول يبدأ من الساعة السابعة وحتى الخامسة صباحا، بينما تفتح المحال من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر موعد انتهاء مواقيت واعمال المؤسسات المسموح لها ان تفتح وهذا النظام مطبق بكل المحافظة واقضيتها الاربعة"، لافتا الى ان "هناك خروقات خفيفة من الدراجات النارية، انما بشكل عام الناس ملتزمة بمنطقة النبطية، ونحن فرضنا تطبيق القانون تحت طائلة التشميع لاي خرق او تجمع يحدث داخل اي مؤسسة في السوبر ماركت كبير او ميني ماركت او اي مؤسسة".
واوضح المولى انه "لدينا منطقتين في الجنوب منطقة جنوب الليطاني ومنطقة شمال الليطاني، ففي جنوب الليطاني مسألة الطرقات معنية بقيادة الجيش وبمخابرات الجيش والتنسيق مع قوات اليونيفل، وهذه المنطقة على البلديات ان تأخذها بعين الاعتبار الجدي لا ان تتحجج اي بلدية باي تسرب من هذه الطريق الفرعية او غيرها".
ولفت الى انه "تمت دعوة البلديات لمراقبة الاشخاص الذين يوفدون الى البلدة وهم ليسوا منها او الذين يأتون للقيام بزيارات لا لزوم لها، وان يصار الى تعقيمه وأخذ حرارته، كما طلب من البلديات افادتنا بأماكن الحجر الذاتي والمطلوب منها ان تؤمن اماكن الحجر الذاتي وافادتنا عن الاستعدادات التي قامت به والمتطلبات، وعما اذا كان لديها فندق يتسع لـ 30 غرفة وهو ما يوفر علينا النزول الى المركز الرئيسي في مستشفى بيروت الجامعي، ومن اجل ذلك نعمل لتامين اماكن الحجر الذاتي وتسجيل اسماء من حجر نفسه ذاتيا في المنزل ومحل اقامته ورقم هاتفه لكي ننظم بهم جدولا ونرسله للجنة الوزارية".
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