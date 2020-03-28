طارق المرعبي لرجال الاعمال والمال: هلق الوقت للوقوف مع شعبنا وأهلنا

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مع بعض فينا نساعد أهلنا وأحبتنا في عكار، ومنعرف أهل الخير منبعهم من هون من هالارض ​الطيبة​ المعطاءة، ‏في كتار بحاجة لعاطفتكم ومحبتكم لمواجهة هالوباء الخطر ​كورونا​. مثل ما بيقول المثل بحصة بتسند خابية، ‏وبدنا نتوجه لرجال الاعمال و​المال​ هلق الوقت للوقوف مع شعبنا وأهلنا".

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