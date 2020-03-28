النشرة: عناصر سرية الإطفاء في صيدا عملوا على تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك

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افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأن "عناصر سرية الإطفاء عملوا على تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك ومدخل الميناء القديم، كما بتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه الممزوجة بالمواد المعقمة للعمل على تعقيم بعد المنشآت والشوارع".
ولفت إلى أنّ "الهيئة الصحية في صيدا تقوم بتعقيم الشوارع".
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