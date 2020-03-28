النشرة: عناصر سرية الإطفاء في صيدا عملوا على تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن "عناصر سرية الإطفاء عملوا على تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك ومدخل ​الميناء​ القديم، كما بتزويد آليات ​الدفاع المدني​ ب​المياه​ الممزوجة بالمواد المعقمة للعمل على تعقيم بعد المنشآت والشوارع".

ولفت إلى أنّ "الهيئة الصحية في صيدا تقوم بتعقيم الشوارع".