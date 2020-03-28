الصين تقدم مساعدات لـ83 دولة ومنظمة لمكافحة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت الصين اليوم أنّها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة دولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوي - في تصريح اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في العاصمة بكين، إنّ المساعدات تم تقديمها إلى دول ومنظمات دولية وإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي، وتشمل إمدادات طبية مثل كواشف الاختبار والكمامات.

ولفت إلى أنّ الصين تبرعت أيضا بمبلغ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتسهيل التعاون الدولي ذي الصلة.

من جانبه، أضاف نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسنج يى شين، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الصين تعمل بشكل وثيق مع باقي دول العالم لتقديم المساعدات والخبرات.

وأوضح شين أنّ الصين تبادلت بشكل نشط المعلومات حول فيروس كورونا المستجد، وعزّزت التبادلات التكنولوجية مع الخبراء الدوليين، إلى جانب إرسال خبراء إلى دول لمساعدتها في جهود مكافحة الفيروس.