فنانون مغاربة يتآزرون فيما بينهم في ظل تداعيات كورونا

أقدم فنانون مغاربة على خطوة تضامنية فيما بينهم، عبر تخصيص مساهمات مصدرها فنانون ميسورون، لآخرين أغلبهم يكسبون قوتهم اليومي من الغناء في المطاعم، والملاهي الليلة.

وبادر عدد من الفنانين إلى جمع التبرعات، باستعمال مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بغرض منحها للفئة المذكورة من الموسقيين، في ظل إغلاق أماكن عملهم، نتيجة إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب الخطوة التضامنية، انخرط فنانون في حملات تكافل لمساعدة مواطنين محتاجين في هذا الظرف الاستثنائي.

وقدم فنانون مساهمات مالية تضامنية لصندوق التدبير ومواجهة كورونا، الذي استقبل تبرعات، عبرت من خلالها فئات مختلفة من المجتمع عن تضامنها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.