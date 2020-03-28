13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. الحصيلة: 358 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 358 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

واستقر عدد الوفيات في 23 وفاة بعد تسجيل وفاتين جديدتين في التاسعة ليلا من ليلة الأمس.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.