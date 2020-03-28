حالة الطوارئ تتسبب في أزمة لسائقي سيارات الأجرة: معندناش باش نخلصو لكرا والبوطة- فيديو

تسببت حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات في المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا في أزمة مادية كبيرة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير.
وقال الزرهوني محمد لـ”اليوم24″، إن حالة الطوارئ انعكست سلبا على السائق المهني بحكم غياب المواطنين، الدين يطبقون قرار الحجر الصحي في منازلهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن فيروس كورونا، الذي تسبب في حالة الطوارئ أوقف عملهم، إذ لم يعد لهم موردا ماليا كافيا لآداء مصاريف المنزل من كراء، وشراء قنينات الغاز.
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