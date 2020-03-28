شركة لنقل العمال في طنجة تضع حافلاتها رهن إشارة الأطر الصحية وتقلهم مجانا- فيديو

فيديو: يونس الميموني

وضعت شركة لنقل العمال، في طنجة، حافلاتها رهن إشارة الأطر الصحة، من أجل التكفل بنقلهم مجانا من منازلهم إلى المراكز الصحية في المدينة.

وكشف صاحب المبادرة لـ”اليوم 24″ أن الهدف منها تسهيل عمل الممرضات، والممرضين في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ونوه ممرضون، وممرضات بهذه المبادرة، التي سهلت عليهم التنقل إلى مقرات عملهم، بعدما كانوا يجدون صعوبة كبيرة في ذلك، ما تسبب لهم مرارا في التأخر عن أداء واجبهم المهني.