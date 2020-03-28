فيديو: يونس الميموني
وضعت شركة لنقل العمال، في طنجة، حافلاتها رهن إشارة الأطر الصحة، من أجل التكفل بنقلهم مجانا من منازلهم إلى المراكز الصحية في المدينة.
وكشف صاحب المبادرة لـ”اليوم 24″ أن الهدف منها تسهيل عمل الممرضات، والممرضين في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونوه ممرضون، وممرضات بهذه المبادرة، التي سهلت عليهم التنقل إلى مقرات عملهم، بعدما كانوا يجدون صعوبة كبيرة في ذلك، ما تسبب لهم مرارا في التأخر عن أداء واجبهم المهني.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة لنقل العمال في طنجة تضع حافلاتها رهن إشارة الأطر الصحية وتقلهم مجانا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.