ينعون ويعزون برحيل الزميل هاشم حمدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بِسْم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

صدق الله العظيم.

آل حمدان وعثاملة والتجمّع الوطني الديمقراطي، ينعون ببالغ الحزن والأسى الرفيق الأصيل، الصحافي القدير، الأسير المحرر، عضو لجنة المراقبة المركزية في التجمع، الغالي على قلوبنا جميعًا هاشم حمدان (أبو المجد) عن عمر يناهز 58 عاما.

‎أهلنا الكرام، نظرا للأوضاع الصحية الاستثنائية المعروفة لكم جميعا، وحرصا منا على سلامتكم الغالية، وتقيدا بالتعليمات الصحية الملائمة، فعليه لن يقام بيت للعزاء، ونتقبل التعازي فقط عبر شبكة التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".

إنا لله وإنّا إليه راجعون

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جمعية الثقافة العربية:

تتقدم جمعيّة الثقافة العربيّة بالتعازي الحارة إلى عائلة المرحوم هاشم حمدان وأصدقائه في الحركة الوطنيّة وإلى أسرة موقع عرب 48 وإلى أبناء شعبنا عمومًا، وتعبّر عن خالص حزنها برحيل الشخصيّة الوطنيّة والصحافيّة والثقافيّة المعروفة.

كان المرحوم من الصحافيين المخلصين لمهنتهم ووطنيتهم، والملتزمين بقضايا شعبنا الفلسطيني، ويشكّل رحيله المبكّر صدمة كبيرة لكل من عرفه وعمل معه، وهي صدمة للوسط الإعلامي والثقافي في الداخل الفلسطيني، لما كان للفقيد من دور ومساهمات بارزة في عمله المتفاني في موقع عرب 48 وسابقًا في صحيفة فصل المقال ومؤسسات أخرى، تاركًا فيها بصمة لا تُنسى.

سيذكره رفاقه في العمل منذ شبابه المبكّر ضمن صفوف الحركة الوطنية، كما سيذكره زملاؤه في العمل الصحافي، كشخصيّة مرجعيّة وطنيّة سياسيّة وصحافيّة، وسنذكره في جمعيّة الثقافة العربيّة كصديق للجمعيّة، لم يتوانَ يومًا من خلال عمله الإعلامي في تناول ودعم القضايا الثقافيّة للمجتمع العربي الفلسطيني، ووضعها في الواجهة.

له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء