شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، 28/آذار/2020، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 235. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن ثمان حالات مرتبطة بالسفر ثلاث منھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتین لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للمملكة العربیة السعودیة وحالة واحدة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر لفرنسا وحالة واحدة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربیة المتحدة وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة الكندیة مرتبطة بالسفر لكندا والولایات المتحدة الأمریكیة.

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