شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وزارة المغتربين تكشف عن عدد اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 ذكر نائب وزير شؤون المغتربين "محمد العديل" اليوم السبت، أن المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص.

وتابع "العديل" في حسابه على "فيس بوك"، "مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة اوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا". Advertisements وأضاف الوزير "لمن يسأل عن احصائيات المصابين من اليمنيين المغتربين فإننا من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية وبشكل يومي، نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والامارات والسعودية وتركيا والهند". وأوضح المسؤول أنه يتم التواصل بهم (بالمصابين) والاطمئنان عليهم من خلال ملحقي شؤون المغتربين والجاليات. وبين "العديل" أن أرقام الإصابات في اليمنيين لا تتجاوز العشرة إلى يومنا هذا السبت، وجميعهم في طريقهم الى الشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. وزارة المغتربين تكشف عن عدد اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.