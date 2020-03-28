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الاتحاد الأوروبي يرحب بتجاوب الحكومة والحوثيين مع دعوات وقف إطلاق النار

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 مارس 2020

أكد الاتحاد الأوروبي أن التهديد الإضافي الوشيك الذي يشكله تفشي فيروس يجعل قيام الأطراف في اليمن بالتخلي عن السلاح وتوحيد القوى لأجل قضية مشتركة أمراً أكثر إلحاحاً.

 

ورحب بيان للمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد "بيتر سانتو"، بقرارات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإيجابية تجاه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في اليمن، من أجل مكافحة الجائحة الحالية لفيروس كورونا.

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وأضاف البيان أن هذه الخطوات "مرحب بها وتصب في الاتجاه الصحيح".

 

وتوقع الاتحاد الأوروبي من الأطراف الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوضع الآليات الملائمة لبناء الثقة لتحقيق تلك الغاية، وقال إنه سيواصل دعمه الكامل للمبعوث وفريقه في مساعيهم البالغة الأهمية لما فيه مصلحة الشعب اليمني والاستقرار في المنطقة.

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