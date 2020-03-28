شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 5294 إصابة و 55 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم السبت، 28/آذار/2020.

Advertisements وأكدت وزارة الصحة الألمانية تسجيل 6,294 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وهذا أعلى رقم تسجله ألمانيا خلال يوم واحد منذ انتشار الفيروس

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