شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع ضحايا كورونا في المكسيك وبنما والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 717 حالة إصابة بفيروس كورونا الجمعة، مقارنة بـ585، الخميس.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة بـ8 حالات، الخميس. Advertisements وفي بنما، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، الجمعة، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 14. وأكدوا رصد 112 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 786.

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