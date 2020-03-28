أمن المهرة يمنع دخول القات نهائيا

السبت 28 مارس 2020

منعت الاجهزة الامنية في مداخل محافظة المهرة اليوم الجمعة دخول اي كميات من القات اليها بشكل نهائي.



وجاء منع دخول القات تنفيذا لقرار محافظ المهرة بن ياسر الذي اطلقة قبل يومين بمنع اي كمية من الدخول كاجراء احترازي من تفشي مرض كورونا

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ومنعت قوات عسكرية بمنطقة ثمود دخول القات الى المحافظة في حين اجبرت نقاط عسكرية بناء على توجيهات قيادة المحافظة دخول القات الى المحافظة.

وكان قد نجحت حملة منع دخول القات في حضرموت والمهرة بشكل كبير.