شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل أكبر زيادة يومية بعدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات.

Advertisements وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل نيسان وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.

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