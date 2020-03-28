مترو "ووهان" الصينية يعود للعمل بعد توقف شهرين جراء كورونا

السبت 28 مارس 2020

أعادت سلطات مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، السبت، العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة بعد إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.



وعُزلت مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الأتوبيسات ووسائل النقل المائي من الدخول إليها.

بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

وقالت السلطات، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: "في 28 مارس/آذار الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6،7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00، وفي عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

وطالب البيان جميع ركاب المترو بارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى آخر.

فيما أعلنت السلطات المحلية أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة بداية من 8 أبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن مترو مدينة ووهان يحتوي على تسعة خطوط و228 محطة توقف.

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وبدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس.

وكانت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة الأكثر تضررا من الفيروس في الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

والسبت، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي، جميعها لوافدين من الخارج.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة.

بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة، كما أكدت عدم تسجيل أي إصابات في الـ24 ساعة الماضية بمقاطعة هوبي.

وتعمل الصين التي انتشر فيها الفيروس منذ ديسمبر/كانون الأول على تفادي عودة الوباء إلى أراضيها من الخارج.

وتفرض لذلك الحجر 14 يوما على جميع الوافدين إليها، وفي العاصمة بكين يتم الحجر في أماكن تحددها السلطات وعلى حساب الوافدين الجدد إلى البلاد.

وبالإجمال، سجلت 541 حالة إصابة وصفتها السلطات بـ"المستوردة"، وفق وزارة الصحة الصينية، في وقت يظهر أن الصين قد نجحت إلى حد كبير في السيطرة على المرض.