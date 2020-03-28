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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلق رحلاتها الخارجية والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إيقاف جميع رحلاتها الخارجية، بعد أن كانت مقتصرة على خمسة دول، للاحتراز من فيروس كورونا الجديد.
وقالت الخطوط الجوية التركية في بيان نشرته، إن قرار توقيف الرحلات جاء بعد أعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سلسلة إجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا.
وأضاف البيان، أن الرحلات الداخلية ستقتصر على أنقرة وإسطنبول وبعض الولايات الكبرى.
وفي وقت سابق قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن تركيا سجلت 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجة، في العاصمة أنقرة، أوضح فيه أن تركيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2069 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و698.
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